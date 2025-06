Alemania necesitará entre 50.000 y 60.000 soldados adicionales, dice su ministro de Defensa

Las Fuerzas Armadas de Alemania van a necesitar entre 50.000 y 60.000 soldados adicionales para cumplir con las nuevas exigencias de la OTAN, advirtió este jueves el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. "Es sólo una estimación, para ser claros, pero asumimos que necesitaremos alrededor de 50.000 a 60.000 soldados más de los que tenemos hoy", dijo Pistorius al llegar a una reunión de la OTAN en Bruselas.

Pistorius pidió también realismo a la hora de fijar el nuevo objetivo de gasto militar de la OTAN, que Estados Unidos quiere que llegue al 5 % del producto interior bruto. Y tener en cuenta también la capacidad de la industria militar de absorber esa mayor cantidad de dinero y de producir lo que se le encarga.

En la cumbre que los líderes de los países aliados celebrarán en La Haya el 24 y 25 de junio se tendrá que acordar un nuevo objetivo de gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha propuesto que los aliados inviertan un 5 % de su PIB en defensa para el año 2032. De ese 5 %, un 3,5 % se destinaría al gasto militar puro, mientras que el 1,5 % restante se invertiría en cuestiones relacionadas con la defensa, como la protección de infraestructuras o la ciberdefensa.

De todas formas, Pistorius recalcó que nadie está pidiendo que se gaste el 5 % del PIB en defensa "de aquí en adelante", en referencia a que se llegue ya a esa cifra. "Eso es realmente poco realista. De lo que estamos hablando es de incrementar el porcentaje en los próximos años. Esto es posible y, sin duda, necesario", comentó.

Por su parte, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los países de la OTAN no pueden depender solamente de Estados Unidos para su seguridad. "Nuestro mensaje seguirá siendo claro. Es disuasión y paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede y no será dependencia de Estados Unidos en un mundo con tatas amenazas", dijo Hegseth.