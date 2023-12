«Almuerzo en lo alto de un rascacielos»: Top of The Rock hace realidad la imagen de los trabajadores que desafiaron a la muerte

El famoso mirador del Rockefeller Center, conocido como Top of The Rock ha sumado una nueva atracción para los visitantes de Manhattan.

Una experiencia de «Almuerzo en lo alto de un rascacielos» en la azotea del piso 69, que rinde homenaje a la famosa fotografía en blanco y negro del mismo nombre, que muestra a los trabajadores de la construcción sentados en una viga de acero almorzando.

Los visitantes ya pueden recrear la escena. Sentados y atados a una viga móvil, elevados unos 2,7 metros en el aire y en movimiento para observar Nueva York con otros ojos. Sin embargo, en la imagen de 1932, los once trabajadores desafiaron a la muerte, pues no tenían ningún sistema de seguridad ni arnés, representando las condiciones laborales tras la Gran Depresión en Estados Unidos. Lejos de lo que pueda parecer, la instantánea fue preparada y la foto se publicó por primera vez en el suplemento dominical del New York Herald Tribune del 2 de octubre del mismo año.

No hay duda, que todo aquel que visita la ciudad estadounidense desea contemplar el skyline de Nueva York desde las alturas. Lo especial del observatorio del rascacielos de Comcast Building es que se ven todos los edificios más emblemáticos, incluido el Empire State Building.

La Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York aprobó una serie de renovaciones para hacer más atractiva y novedosa la visita. El proyecto de la empresa Tishman Speyer incluye una plataforma de observación y un faro en el piso 70 y actualizaciones en el entrepiso y la planta baja de 30 Rockefeller Plaza.

La azotea se extenderá 9 metros en el aire para brindar una nueva panorámica a los visitantes desde una estructura con forma de lente con detalles acanalados y la plataforma de observación circular, Skylift, estará rodeada por una balaustrada de vidrio. Además, el piso 70 contará con el Rooftop Beacon en forma de globo con anillos de luz en órbita y paneles giratorios hechos de LED y vidrio esculpido.