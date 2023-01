‘La Manada de Uruguay’: denunciados dos hermanos y un primo por una violación grupal en una fiesta

Una joven denunció haber sido violada por tres hombres en una fiesta privada en la ciudad turística de Punta del Este, Uruguay. La víctima dio detalles sobre lo que sucedió esa noche; afirmó que fue drogada antes de ser abusada sexualmente y que no tuvo el apoyo que esperaba de la policía y la Justicia uruguaya.

En una entrevista con un canal de televisión en Uruguay, la mujer explicó que llegó a Punta del Este el pasado viernes 13 de enero desde Montevideo para celebrar el cumpleaños de un amigo. Esa noche asistió a una fiesta privada en una casa, y ahí es donde tuvo lugar la violación en manada que la joven denuncia.

Los tres hombres denunciados fueron identificados: Ramiro Cabrera, Federico Cabrera y Agustín Cabrera, hermanos los dos primeros y primo el tercero. Uno de ellos es conocido del amigo de la víctima.

La joven fue clara en su relato: “Mis recuerdos llegan hasta las diez de la noche”, porque luego perdió el conocimiento. El dueño de la casa es el principal acusado de ser quien drogó a la joven, ya que luego de que la “convidaran” con un trago que tenía en un vaso, comenzó el malestar de la chica.

La amiga de la joven logró salir del cuarto, y cuando regresó a la habitación para ayudarla la puerta estaba trancada. Ahora con los tres agresores y la víctima inconsciente dentro.

“Las chiquilinas me llamaban y yo no respondía, y él era el que respondía por mí, que yo estaba bien, que se fueran. Como no podían abrir, vienen más personas a abrir y, en ese instante que bajan y suben, ya cuando logran abrir la puerta, ya no estaba solo él sino que estaban su primo y su hermano, y dos de ellos estaban sobre mi cuerpo”, señaló la víctima, según lo que sus amigos le detallaron.

La chica despertó y se encontró con su cuerpo agredido sexualmente. “Tengo rastros de semen en mi cuerpo, en mi ropa interior, tengo marcas y moretones en los brazos, como de sostenerme. También en los muslos”, según ella misma detalló.

Una vez que recuperó el conocimiento al día siguiente, al despertarse en la casa de su amigo, no entendía por qué no seguía en la casa del denunciado. Indicó que después de aquello, él y sus amigas le contaron lo que le había sucedido. “Obviamente se quedó totalmente en shock, con un estado de angustia horrible, empiezo a entender por qué me dolía toda la zona de la pelvis. Por qué me dolían los brazos”, señala.

Una vez que la víctima se enteró de lo ocurrido, cuando recién recuperó el conocimiento y seriamente afectada por la situación, la joven se acercó con sus amigos a una comisaría de Policía para presentar la denuncia correspondiente.