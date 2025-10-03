Explota una refineria cerca del aeropuerto de Los Ángeles: "Pensé que nos estaban bombardeando"

Una potente explosión seguida de un intenso incendio se produjo la noche del miércoles en la refinería de Chevron en El Segundo, EE UU, provocando una espectacular columna de fuego y humo visible desde distintos puntos del South Bay, según informó Los Ángeles Times. La empresa aseguró que no existió riesgo para la población local, que no fue necesario ordenar evacuaciones y que la totalidad de su personal se encontraba a salvo.

El estallido, que tuvo lugar en una unidad de procesamiento de crudo, activó de inmediato los sistemas internos de supresión y la respuesta de las brigadas contra incendios de la propia refinería, apoyadas por bomberos del condado de Los Ángeles. Para facilitar las tareas de contención, las autoridades establecieron cortes de tráfico y desvíos en las cercanas Imperial Highway y Marine Avenue, manteniéndolos hasta que el fuego quedó completamente controlado.

Testimonios recogidos en la zona describen la magnitud del incidente. Julian Reese, un adolescente de 13 años que se encontraba con su padre a escasos metros, relató haber sentido “un gran estallido” y vio cómo “el cielo se iluminó en llamas”. En un campo de fútbol adyacente, Mark Rogers declaró que la visibilidad quedó “prácticamente nula por el resplandor naranja” y que pensó que "nos estaban bombardeando o algo así". Por su parte, el residente de Manhattan Beach Keith Mohr señaló que la columna de fuego alcanzó varios cientos de metros de altura, por lo que las autoridades locales recomendaron a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas mientras duró el siniestro.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron notificados inmediatamente del incidente. Bass indicó que, pese a su proximidad con el lugar de la explosión, las operaciones del aeropuerto internacional LAX no se vieron afectadas y que los niveles de emisiones en el aire, vigilados de cerca por las agencias de calidad del aire del sur de California, no superaron los umbrales permitidos. Chevron calificó el suceso como un “fuego aislado” y señaló que todos sus trabajadores y contratistas fueron contabilizados sin que se registraran heridos.

Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad industrial en una zona que ha vivido incendios similares, como el ocurrido en la misma planta de El Segundo en 2022 y otro en la refinería de Marathon en Carson en 2020. Las autoridades estatales y federales han abierto una investigación conjunta para determinar las causas precisas de la explosión y reforzar los protocolos que prevengan futuros episodios.