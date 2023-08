"Noboa ha llegado a los jóvenes con los vídeos de su mujer influencer en TikTok e Instagram"

¿Por qué Daniel Noboa ha conseguido una segunda posición de una manera inesperada?

La gran sorpresa ha sido la de Noboa. Todo el país pensaba que el tema de la seguridad iba a ser decisivo, y en ese tema quien mejor estaba posicionado era Jan Topic y también Christian Zurita como reemplazo de Fernando Villavicencio por el efecto emocional del asesinato. Sin embargo, ha aparecido un candidato que no había tenido el tema de la seguridad como eje principal, aunque lo incluía en su programa. En sus mensajes de redes, Noboa hablaba mucho del tema del empleo. La estrategia de Noboa y de su equipo fue plantear el tema de la siguiente manera: no hay seguridad sin empleo. Según los estrategas de Noboa, quienes más sufren por la inseguridad son los que tiene algo que perder, algún bien o patrimonio, pero la mayoría de los ecuatorianos lo que necesitan es trabajo. Por eso lo que él ofrece es empleo con seguridad, que fue el lema de sus mensajes en redes sociales. También le ayudó su papel en el debate entre candidatos, donde fue percibido como la figura más fresca, ya que en la primera parte de la campaña casi no había aparecido, así que nadie le había hecho ataques ni críticas. Otro factor no que no se ha destacado es el papel de su esposa, una influencer de TikTok e Instagram que le ha permitido llegar a los jóvenes que la siguen en redes sociales. Hay vídeos suyos que tiene casi un millón y medio de visualizaciones.

¿La candidata correísta, Luis González, tiene más opciones en la segunda vuelta?

Ha sido la otra sorpresa de las elecciones. Luis González no tuvo el bajón que se pronosticaba. Esa caída se recuperó si bien no le alcanzó para ganar en primera vuelta, aun así tampoco quedó muy lejos de lograrlo. Esto ratifica que el correísmo es una fuerza muy importante y que tiene una gran organización; sin embargo, está por ver si logra vencer ese techo y capturar los votos del anticorreísmo. Se preveía que los resultados iban a ser más adversos para el correísmo, pero no fue así. Los grandes perdedores, los que tuvieron una bajísima votación y se pensaba que lo harían mejor, son Oto Sonnenholzner y Yaku Pérez.

¿Cuál es el perfil de votante que apoya a cada candidato?

Noboa, a pesar de ser un multimillonario, tiene su base en sectores populares y jóvenes, y también en sectores indígenas, que es donde obtuvo más votos. Luisa González tiene su base en gente de clase media donde hay una mezcla de personas que subieron a la clase media durante el boom económico del correísmo y gente que trabajó para el Estado. Correa creó una burocracia muy grande, muy parecida a la de los Kirchner en Argentina. Esa clase media y media baja que fueron burócratas son parte del correísmo, votantes que piensan que se vivía mucho mejor bajo el correísmo. En cambio, Noboa capturó el voto de su padre, quien siendo un multimillonario era el más populista de todos, regalaba colchones y comida, vendía la ilusión del millonario exitoso. Ahora, en este momento, es muy probable que la clase media y la clase alta voten por Noboa porque ese es el voto anticorreísta. Noboa va a captar esa votación sin que se declare anticorreísta, él ha sido muy cuidadoso en no entrar en la pelea contra el correísmo.