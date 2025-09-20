Trump confirma la muerte de tres personas en un nuevo ataque a una "narcolancha" en el Caribe

Donald Trump, ha anunciado este sábado el ataque de una embarcación (la cuarta atacada por EE UU) que navegaba en aguas internacionales y ha confirmado la muerte de las tres personas que iban a bordo.

El presidente estadounidense vuelva a señalar al narcotráfico como causa de este nuevo ataque y del despliegue militar en el Caribe.

En tres ataques anteriores, las autoridades estadounidenses confirmaron que las embarcaciones provenían de Venezuela, En esta ocasión, Trump no ha aclarado el origen de la lancha ni la nacionalidad de sus tripulantes.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista narcotraficante", ha escrito Trump en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se puede ver cómo una lancha explota por el impacto de un proyectil. Ha añadido que el Pentágono le había confirmado previamente que "el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico" que se disponían a "envenenar a estadounidenses".

"¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!", ha exigido Trump.