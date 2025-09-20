Unas españolas alucinan con el 100 Montaditos de Miami: "Es un robo"

Dos españolas residentes en Miami han despertado la curiosidad de cientos de seguidores tras compartir en TikTok su experiencia en un 100 Montaditos estadounidense.

En el vídeo, Alba y Glo in Miami recorren el local, comparan precios y sabores y terminan sorprendidas: la comida “sabe exactamente igual que en España”, aunque los montaditos cuestan entre 3 y 5 dólares, con algunos que llegan hasta los 14,99.

El clip comienza con las jóvenes cruzando la puerta del restaurante y preguntándose en voz alta cuánto podrían costar los bocadillos. En cuanto ven la carta, la sorpresa es mayúscula: los precios doblan o triplican los de la península. Entre risas, califican la tarifa de “puto robo”, pero deciden probar de todos modos y encargan una jarra de tinto de verano, croquetas y varios montaditos.

Misma esencia, factura distinta

A pesar del desembolso, el veredicto final es claro: la masa, el sabor y la presentación son calcados a los de cualquier sucursal española. Incluso los tiradores de cerveza y la decoración interior resultan idénticos, lo que les hace sentirse “como en casa” durante unos minutos. Solo dos cosas cambian: el precio y el detalle de que el agua se sirve sin coste, algo que en España no suele ocurrir.

Los comentarios del vídeo han generado un pequeño debate: algunos usuarios ignoraban que la cadena existiera en Estados Unidos y otros creían ver porciones más grandes, aclaración que las propias creadoras desmienten: “Es la perspectiva de la cámara, el tamaño es el mismo”. La conclusión de Alba y Glo resume la experiencia: “Para ser Estados Unidos, no está tan desorbitado y, eso sí, sabe igual”.