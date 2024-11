Trump y los miembros de su futuro Gobierno lo tienen claro: hay que invadir México para acabar con los cárteles de la droga

En un reciente reportaje publicado por la revista Rolling Stone, titulado "Team Trump Debates ‘How Much Should We Invade Mexico?’", se aborda una preocupante discusión que habría surgido entre los asesores del presidente electo Donald Trump sobre la posibilidad de realizar operaciones militares en México para combatir a los cárteles de la droga. Esta propuesta, que ha sido objeto de intensos debates, refleja un enfoque cada vez más agresivo hacia la política exterior estadounidense y ha suscitado numerosas críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Contexto y antecedentes

Desde hace años, los cárteles de la droga mexicanos han representado una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos, contribuyendo al flujo de drogas ilícitas y la violencia relacionada con el narcotráfico. Durante su mandato, Donald Trump adoptó una postura dura contra los cárteles, promoviendo políticas estrictas de inmigración y fronterizas. Sin embargo, la idea de una intervención militar directa en México va más allá de cualquier medida previamente contemplada.

La idea de intervenir militarmente en México no es nueva en la historia de las relaciones entre ambos países, pero ha ganado un nuevo impulso con las crecientes tensiones y la percepción de que los cárteles representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. La administración Trump ha mantenido una retórica fuerte contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, y esta propuesta parece ser una extensión de esa política.

Trump habría estado reuniendo desde principios de 2023 "planes de batalla", según la revista, para atacar a los cárteles de la droga en México, con o sin el permiso de México. Ahora incluso republicanos moderados estarían están de acuerdo con la idea. Sus candidatos a secretario de Defensa y secretario de Estado, Pete Hegseth y el senador Marco Rubio, respectivamente, han hablado favorablemente de la acción militar estadounidense contra México.

Debate interno: ¿Invadir o no invadir?

El reportaje de Rolling Stone revela que hay una división significativa dentro del equipo de Trump sobre la conveniencia y viabilidad de una intervención militar en México. Algunos de sus asesores más cercanos argumentan que una acción contundente es necesaria para desmantelar los cárteles de la droga y detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos. Estos asesores señalan que las tácticas actuales no han sido suficientes para frenar la actividad de los cárteles y que una intervención directa podría enviar un mensaje fuerte y disuasorio.

Otra fuente aseguró a Rolling Stone que otros asesores de Trump, menos "beligerantes", están planeando una “invasión suave” de México donde los líderes militares estadounidenses tendrían la tarea de asesinar a los principales miembros de los cárteles de la droga.

En conversaciones privadas con políticos republicanos, Trump habría sugerido que, como primer paso, daría un ultimátum a México para frenar el flujo de fentanilo en Estados Unidos o, de lo contrario, ordenaría una invasión militar incluso si los funcionarios mexicanos se niegan a cooperar, lo que convertiría cualquier ataque de ese tipo en un acto de guerra.

No hay que olvidar que muchos de los elegidos por Trump para formar parte de su nuevo gabinete han mostrado su apoyo público a los planes del presidente para acabar con los cárteles de la droga mexicanos. El vicepresidente electo JD Vance ha expresado su apoyo a permitir que el presidente utilice "el poder de las fuerzas armadas estadounidenses para perseguir a estos cárteles de la droga".

El elegido por Trump para ocupar el cargo de secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha referido en otras ocasiones a los cárteles de la droga mexicanos como “organizaciones de tipo terrorista que envenenan a nuestra población” y dijo en Fox News el año pasado que podría requerirse una acción militar para “infundir miedo en las mentes de los capos de la droga”.

Por su parte, Mike Waltz, representante republicano por el estado de Florida, elegido por Trump para asesor de seguridad nacional, también presentó un proyecto de ley para autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles mexicanos.

Mientras tanto, el "zar de la frontera" nombrado por Trump, Tom Homan, ha afirmado que el presidente electo usará a las fuerzas armadas contra los cárteles. "Está comprometido a llamarlos una organización terrorista y a usar todo el poder de las operaciones especiales de los Estados Unidos para eliminarlos".

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y otras agencias federales muestran que la mayoría del fentanilo no proviene de cruces fronterizos ilegales introducidos de contrabando por migrantes, sino de puertos de entrada legales de ciudadanos estadounidenses.

El lunes, Trump prometió implementar un arancel del 25% a los productos procedentes de México y Canadá para acabar con las importaciones de medicamentos, lo que podría tener impactos económicos perjudiciales para los tres países.

Por otro lado, otros miembros del equipo de Trump advierten sobre las posibles repercusiones de tal acción. Temen que una intervención militar en México podría desestabilizar aún más la región, provocar un conflicto armado prolongado y dañar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Además, existe la preocupación de que una intervención podría generar una ola de refugiados y migrantes que intentarían huir de la violencia resultante.

Perspectiva legal y diplomática

La legalidad de una intervención militar en México es otro punto de debate. Cualquier operación de este tipo requeriría una justificación legal sólida, posiblemente bajo el argumento de la autodefensa o la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esta justificación podría no ser suficiente para convencer a la comunidad internacional o incluso a los propios aliados de Estados Unidos.

Desde un punto de vista diplomático, una intervención militar unilateral en México podría tener consecuencias desastrosas para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. México es un socio comercial clave y un aliado en varias iniciativas de seguridad y cooperación regional. Una acción militar podría erosionar décadas de cooperación y confianza mutua, además de fomentar el antiamericanismo en la región.

Opinión pública y reacciones políticas

El debate sobre la posibilidad de invadir México ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y entre el público estadounidense. Algunos sectores, especialmente aquellos más alineados con las políticas duras de Trump, apoyan la idea de una acción militar como una medida necesaria para proteger a Estados Unidos de la amenaza de los cárteles. Sin embargo, otros critican la propuesta como imprudente y peligrosa, señalando que podría escalar en un conflicto internacional con consecuencias impredecibles.

Los críticos también argumentan que los recursos y esfuerzos deberían centrarse en fortalecer la cooperación con México y mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas en lugar de recurrir a una intervención directa. Proponen que Estados Unidos debería aumentar el apoyo financiero y técnico a México para combatir el narcotráfico de manera más efectiva y sostenible.

El papel de Elon Musk

En medio de este debate, el empresario y magnate tecnológico Elon Musk ha hecho declaraciones públicas criticando la efectividad del enfoque militar de Trump. Musk, conocido por sus opiniones controvertidas y su presencia en las redes sociales, ha argumentado que las estrategias de combate directo contra los cárteles han demostrado ser ineficaces y que se necesitan soluciones innovadoras y tecnológicas para abordar el problema del narcotráfico.

Musk ha sugerido que en lugar de una intervención militar, se deberían explorar alternativas como el uso de tecnología avanzada para rastrear y desmantelar las operaciones de los cárteles. Ha mencionado el potencial de la inteligencia artificial y la vigilancia satelital para monitorear y predecir las actividades delictivas, proporcionando a las autoridades herramientas más precisas para intervenir de manera efectiva sin recurrir a la violencia.