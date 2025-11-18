La apretada agenda de Zelenski en Madrid: comida con los Reyes, reunión con Sánchez, visita a Indra y paseo ante el "Guernica"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realiza este martes una visita a España para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa, y durante la que se reunirá con el rey; con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; y con representantes de la industria de defensa española. Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva.

Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa. Una reunión que se celebrará año y medio después de que en el mismo lugar ambos firmasen un acuerdo bilateral para los próximos diez años por el que Madrid se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024 a Kiev, que podrán llegar a los 5.000 millones en 2027, para que pueda mejorar su respuesta a la invasión rusa.

Con ese objetivo, el presidente del Gobierno anunció también el mes pasado que España se sumaba al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.

Esa es la última actividad del presidente ucraniano en una agenda que abrirá a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022. Después mantendrá un encuentro en la sede de Indra con representantes de la industria de defensa española, y se desplazará a continuación al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey.

Al término de un almuerzo ofrecido por el monarca, el presidente de Ucrania se trasladará al Museo de Arte de Reina Sofía para visitar junto a Sánchez el cuadro 'Guernica' de Picasso, una obra que se ha convertido en un símbolo internacional de rechazo a la guerra.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Sí estuvo en España en mayo del año pasado para la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo bilateral en materia de seguridad y, previamente, participó en Granada, en octubre de 2023, en la reunión de la Comunidad Política Europea organizada durante el semestre de presidencia española de la UE.