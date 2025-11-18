Estados Unidos designa como terroristas a cuatro grupos antifascistas europeos

El Departamento de Estado de EE. UU. ha anunciado que designará a cuatro grupos europeos autodenominados antifascistas como organizaciones terroristas extranjeras, dentro del plan de Donald Trump de ampaliar su campaña contra lo que describe como una ola internacional de violencia de izquierda.

En un comunicado, el Departamento de Estado anunció que designaría a Antifa Ost en Alemania, al Frente Revolucionario Internacional con sede en Italia y a dos organizaciones en Grecia —Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria— como “Terroristas Globales Especialmente Designado que conspiran para socavar los fundamentos de la civilización occidental mediante sus brutales ataques”.

Esta designación supone la primera vez que los grupos "antifa" son considerados una amenaza terrorista extranjera, lo que permitirá a las fuerzas del orden emplear técnicas más agresivas para combatirlos. Además, podría extenderse a quienes sean considerados simpatizantes de izquierda de dichos grupos en Estados Unidos, lo que permitirá a las autoridades federales a utilizar herramientas similares de vigilancia y control financiero contra ciudadanos estadounidenses.