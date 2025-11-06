Arrestan en Holanda al cabecilla del grupo No Lives Matter

Un hombre identificado como “Justin B.” ha comparecido ante un tribunal holandétras su arresto por una serie de cargos graves por su papel en la fundación del violento grupo transnacional No Lives Matter (NLM).

NLM forma parte de la nihilista y peligrosa red Com, abreviatura de "Comunidad", compuesta por una serie de salas de chat, grupos e individuos involucrados en una amplia gama de delitos. Si bien la ideología no suele ser la principal motivación de la violencia dentro de los grupos Com, NLM, en particular, ha adoptado la imaginería y el lenguaje del neonazismo y del grupo ocultista Orden de los Nueve Ángulos en sus documentos públicos.

El acusado está imputado por presuntamente instruir a las víctimas para que se autolesionen, participar en el aplastamiento de animales, compartir material extremadamente violento y terrorista, y la creación de material de abuso sexual infantil (CSAM).