Un artista que posaba desnudo denuncia al MoMa por los tocamientos de los visitantes

El emblemático Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) se ha visto envuelto en una rocambolesca polémica de artistas desnudos y tocamientos de genitales que ha acabado nada menos que con la pinacoteca denunciada en los tribunales.

El artista John Bonafede, protagonista de una muestra de la siempre controvertida Marina Abramovic exhibida en 2010 en el MoMa, ha denunciado al museo neoyorquino por no haber hecho lo suficiente para evitar que los asistentes tocaran sus genitales mientras pasaban por delante de la obra.

Bonafede era el protagonista de una de las obras de la muestra “El artista es presente” en la que posaba desnudo junto a otra mujer. Su labor consistía precisamente en permanecer completamente quieto mientras pasaban los visitantes del museo a escasos centimetros.

Pero algunos de los presentes se extralimitaron y, según su denuncia, le hicieron tocamientos en los genitales. El artista explica en su denuncia que fue agredido sexualmente por “cinco hombres mayores” al menos siete veces mientras interpretaba la pieza llamada Imponderabilia, donde Bonafede estaba desnudo a solo unos centímetros de una mujer también desnuda.

Según su demanda, estos hombres “acariciaban y/o toqueteaban” sus partes íntimas, “demorándose un momento antes de pasar a la siguiente sala de la galería”.

Bonafede afirma que no denunció la primera agresión, pero que después alertó a la seguridad del museo y que incluso la pinacoteca tomó medidas contra uno de los agresores, que era un miembro de la plantilla, según informa el Daily Mail. Al parecer, este trabajador fue apartado del servicio.

Bonafede acusa sin embargo al MoMa de no haber tomado una sola medida para advertir a los visitantes que tocar al modelo no era parte de la exposición y no haber ordenado a los asistentes a la muestra que “mantuvieran las manos quietas”.

Según el artista, el museo era consciente de que este manoseo era un “problema generalizado”, y le denuncia por “años de angustia emocional” por unas agresiones que afectaron a su “salud mental, imagen corporal y laboral”.

Apenas tenían espacio

En la muestra, el artista permanecía desnudo frente a una mujer igualmente sin ropa mientras los visitantes, que en algunas ocasiones eran muy numerosos, pasaban “apretujados” junto a él. Y no solo eso: los visitantes que querían ver la exposición tenían que pasar entre dos personas desnudas para llegar a ella.

Asimismo, el artista afirma que el MoMa no les dijo a los clientes que no tocaran a los artistas desnudos involucrados en la exposición de 2010, que se mostró en la Royal Academy of Arts de Londres el año pasado.