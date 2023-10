El asalto al Capitolio de centenares de judíos

El Congreso de Estados Unidos ha sido centro de protestas contra la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza, para localizar objetivos del grupo terrorista Hamás. En las últimas horas, más de 400 personas ingresaron al edificio del poder legislativo para pedir un alto el fuego. Al menos 300 fueron arrestadas por las autoridades, mientras en los alrededores, en la conocida esplanada donde se concentran los monumentos insignia de Washington, otras mil seguían gritando cantos en contra de la operación israelí.

La protesta fue organizada por dos grupos judíos de defensa, Jewish Voice for Peace y If Not Now. "Estamos aquí porque estamos en una emergencia increíble, la peor que he visto en mi vida, donde Gaza está siendo devastada en este momento", dijo Rebecca Vilkomerson mientras protestaba.

"Estamos exigiendo un alto el fuego. Estamos exigiendo que el Gobierno de EE UU deje de financiar el genocidio israelí contra los palestinos", dijo Caitlin Goldblatt, quien viajó desde Baltimore, a unos 40 minutos de la capital, para participar en la protesta. Muchas de las consignas eran solo insultos furiosos, pero otras recordaban esa resistencia propia a las guerras de los universitarios. "Queremos que el Congreso deje de financiar crímenes de guerra por parte de Israel", decía otro manifestante.

La protesta llega casi dos semanas después de que el grupo terrorista Hamás lanzara un ataque sorpresa contra Israel, matando a más de mil israelíes y tomando a cerca de 200 como rehenes. Israel respondió con ataques aéreos en los días y semanas siguientes, matando a más de 3.800 palestinos e hiriendo a cerca de 12.500, según informó el ministerio de salud de Gaza. El martes, una explosión en un hospital en Gaza probablemente mató a cientos, lo que provocó protestas en todo Oriente Medio, ya que tanto los funcionarios palestinos como los israelíes se culparon mutuamente por el ataque.

La noche del jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá un discurso a la nación tras su viaje relámpago a Israel. Sobre esa visita no quedó muy claro el balance. Se volvió a ratificar el apoyo a Israel y se avaló la teoría que exculpa al gobierno de Benjamín Netanyahu del ataque al hospital. Pero el punto más importante, que era garantizar a los aliados la funcionalidad de los paquetes de ayuda ofrecidos por Washington, todavía no está claro. Se espera que Biden ofrezca luces al respecto pronto.

Algunos demócratas progresistas, críticos del trato de Israel a los territorios palestinos y sus habitantes, han señalado el ataque al hospital como evidencia de que Israel está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos y han pedido el fin de la violencia. La representante Cori Bush, demócrata de Missouri, anunció esta semana una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Esa resolución cuenta con el apoyo una decena de voces de la misma línea. Pero esta corriente sigue siendo minoritaria en el país.

El consenso en Washington es ayudar a Israel. De hecho, en las últimas horas el representante republicano por Ohio, Jim Jordan -quien fallidamente ha intentado reemplazar al destituido Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes- dijo que no buscará una votación adicional para el cargo de “Speaker” por ahora, y respaldará un plan para otorgar al representante Patrick T. McHenry, el presidente temporal, poderes adicionales. Después de dos rondas de votos, un grupo de republicanos dejó claro que Jordan no contaba con suficiente apoyo para ganar la presidencia. Con las funciones de la Cámara en un punto muerto, los legisladores ahora pueden considerar una propuesta para ampliar los poderes de McHenry y así aprobar las leyes de presupuesto necesarias para facilitar la ayuda a Israel, y a Ucrania por defecto si hay suficiente presión política del ala demócrata.

Durante su visita a Israel, el presidente Joe Biden anunció 100 millones de dólares en en asistencia humanitaria para los afectados por la guerra en Gaza y Cisjordania, los cuales serán destinados para apoyar a 1 millón de personas desplazadas por el conflicto.

"Uno llega a cuestionar hasta su fe. Las cosas pequeñas son las que más se extrañan”, le dijo el mandatario estadounidense a los familiares de las víctimas mortales que dejó el ataque del 7 de octubre de Hamás. Se espera que la noche del jueves se hagan públicos nuevos anuncios.