Así es el nuevo arma de Putin: un misil con motor nuclear

En medio del conflicto con Ucrania y tras el anuncio de nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Vladímir Putin ha supervisado el test de una nueva superarma: el Burevestnik, un misil de crucero con motor nuclear que, según Moscú, es “invulnerable” a los sistemas de defensa actuales y futuros.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó que el misil voló durante 15 horas y recorrió 14.000 kilómetros, aunque aseguró que esa distancia “no es el límite”. Putin, vestido con uniforme militar, fue informado personalmente del éxito del ensayo.

Conocido por la OTAN como SSC-X-9 Skyfall, el Burevestnik destaca por su propulsión nuclear, que le permitiría una autonomía prácticamente ilimitada y una trayectoria impredecible, lo que lo hace extremadamente difícil de interceptar. El Kremlin lleva años promocionando esta arma como una “solución definitiva” frente a los escudos antimisiles occidentales.

El momento del test no ha pasado desapercibido: se produce pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra Rusia por su ofensiva continuada en Ucrania. El lanzamiento se interpreta como un mensaje directo del Kremlin a Washington, reafirmando su postura desafiante.

Putin declaró que la fase crítica de pruebas ha concluido y que ahora comienza la preparación para su despliegue operativo. Mientras tanto, Rusia continúa con sus ataques diarios sobre territorio ucraniano, en un contexto de creciente tensión militar y diplomática.