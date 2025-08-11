Corea del Norte anuncia "medidas contundentes" si las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y EE UU suponen una amenaza

El régimen de Corea del Norte ha advertido de que las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos representan una "provocación militar directa" y ha reivindicado su "derecho soberano a defenderse" en caso de potenciales excesos, un aviso recurrente ante este tipo de iniciativas.

La advertencia ha sido lanzada en un momento en el que Seúl y Washington se preparan para efectuar sus ejercicios militares anuales Escudo de Libertad Ulchi, dirigidos a frenar al Norte, del 18 al 28 de agosto. Estados Unidos mantiene alrededor de 28.500 soldados en Corea del Sur y los dos países suelen efectuar simulacros conjuntos que, aseguran, son de carácter defensivo. Los ejercicios conjuntos estadounidenses y surcoreanos siempre han enfurecido a Pyongyang, que los califica como el ensayo de una invasión.

El ministro de Defensa norcoreano, No Kwang Chol, ha asegurado que estas maniobras "muestran la postura de confrontación militar contra Corea del Norte" de los dos socios. De hecho, para Pyongyang se trata de "maniobras de guerra", pese a que Seúl y Washington siempre han negado una intención belicista. Ha añadido que Corea del Norte reaccionará con "medidas contundentes" en caso de enfrentar provocaciones durante las maniobras militares.

El ministro ha recalcado en un mensaje recogido por la prensa oficial, que esta "amenaza real" en forma de maniobras tendrá "un efecto búmeran" y llevará a la zona a "una situación menos segura", según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Desde el Gobierno de Corea del Sur, sin embargo, perciben este mensaje norcoreano más como una herramienta de propaganda que como una suerte de amenaza militar. El portavoz del Ministerio de Unificación, Koo Byoung Sam, considera que se trata de una declaración "relativamente medida" por parte de No.