Matan a dos guardias en un ataque cerca de un megaproyecto chino en Pakistán

Al menos dos miembros de una fuerza paramilitar paquistaní han muerto y otro ha resultado herido en un ataque contra un puesto de seguridad en la estratégica región de Gilgit-Baltistán, responsable de la protección de ingenieros chinos que trabajan en un megaproyecto hidroeléctrico en la zona.

"Terroristas atacaron un puesto de control de los Gilgit-Baltistan Scouts en el área de Hudor, distrito de Chilas, pasada la medianoche", confirmó a EFE el portavoz del gobierno regional, Faizullah Faraq.

Como resultado del ataque "dos oficiales de seguridad cayeron como mártires (murieron) y uno resultó herido. Los terroristas huyeron", detalló Faraq, que añadió que se ha puesto en marcha una operación de búsqueda para localizar a los asaltantes.

Gilgit-Baltistán es una región montañosa de gran valor estratégico, fronteriza con China, que forma parte de la histórica región de Cachemira, epicentro de una disputa territorial entre la India y Pakistán desde 1947.

La fuerza atacada, los Gilgit-Baltistan Scouts, es un cuerpo paramilitar cuya misión principal incluye garantizar la seguridad del personal que trabaja en la cercana presa de Diamer-Bhasha. Este megaproyecto hidroeléctrico es una pieza del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), una ambiciosa red de infraestructuras financiada por Pekín que ha sido objetivo recurrente de ataques por parte de grupos insurgentes.

Este ataque se produce en un contexto de creciente violencia insurgente en Pakistán, particularmente en las provincias fronterizas con Afganistán.

Hace apenas cuatro días, el pasado lunes, un asalto similar contra un fuerte de otra fuerza paramilitar, la Policía Federal (FC), en el distrito de Hangu (provincia de Khyber Pakhtunkhwa), dejó un saldo de tres agentes muertos y 17 heridos.

Pakistán ha experimentado en el último año y medio un drástico aumento de la actividad insurgente. Según un informe del Instituto de Pakistán para Estudios sobre Conflictos y Seguridad (PICSS), solo en el mes de junio se registraron 78 ataques en el país, que causaron la muerte de al menos cien personas, de las cuales 53 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

El principal actor detrás de esta ofensiva es el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), la facción paquistaní de los talibanes, que ha intensificado su campaña contra el Estado desde la retirada de las tropas internacionales de Afganistán en 2021.