Destituida la primera ministra de Tailandia después de poco más de un año en el cargo

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, ha sido destituida por el Tribunal Constitucional, poniendo fin a su breve mandato de poco más de un año. La decisión se deriva de una polémica llamada con el exlíder camboyano, Hun Sen, en el contexto de un conflicto fronterizo, donde se encontraron violaciones de ética e integridad.

El tribunal argumentó que Paetongtarn criticó a un comandante del ejército durante la conversación, lo que puso de manifiesto la fragilidad de la política interna. Además, se destacó que hizo concesiones a Hun Sen sin considerar la seguridad nacional, buscando así salvaguardar su popularidad.

La destitución no es un caso aislado; su predecesor, Srettha Thavisin, también fue removido por el mismo tribunal por razones similares. La familia Shinawatra, con un historial de inestabilidad política, ha visto a su padre y tía destituidos en el pasado.

El apoyo a su partido, Pheu Thai, ha caído drásticamente, del 28 % al 11 % en encuestas recientes. Los analistas advierten que la marca Shinawatra ha sufrido daños irreparables, dificultando así cualquier intento de retorno político. Con su salida, se anticipan nuevas coaliciones y posibles elecciones anticipadas.