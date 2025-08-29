60 turistas presentan síntomas de Botulismo tras comer en el resort de referencia de uno de los destinos turísticos favoritos de los españoles

Más de 60 turistas han presentado síntomas de botulismo tras consumir perritos calientes y patatas fritas en un resort de Nicotera Marina, en la región italiana de Calabria, destino muy popular entre vacacionistas españoles. Entre los afectados se encuentran cinco personas en estado grave que requirieron hospitalización inmediata, además de varios niños que también experimentaron los síntomas de la intoxicación alimentaria, consistentes principalmente en vómitos y diarrea severos.

La Unidad Anti-Adulteración y Salud (NAS) de los Carabinieri italianos intervino de inmediato en el establecimiento, ordenando el cierre precautorio del restaurante y procediendo a la incautación de más de 300 kilogramos de alimentos. Las muestras de comida fueron enviadas a un laboratorio para determinar las posibles responsabilidades del caso.

Precedentes preocupantes en Italia

Este incidente se produce en un contexto de alerta por varios casos de botulismo registrados recientemente en Italia. Hace apenas unas semanas, en Cosenza, comida contaminada procedente de un food truck provocó la muerte de dos personas y la hospitalización de otras siete intoxicadas por la misma toxina. A estos casos se suman los fallecimientos de Valeria Sollai (62 años) y Roberta Pitzalis (36 años) en la provincia de Cagliari por consumir guacamole contaminado durante un evento latino, además del fallecimiento de Luigi Di Sarno en Calabria por ingerir un sandwich con brócoli y salchicha.