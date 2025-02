El atacante que mató a 11 personas en Suecia "actuó solo y sin ningún tipo de motivo ideológico"

La policía sueca está tratando de averiguar la motivación del asesino que mató a once personas en un centro de formación para adultos en la localidad de Örebro, a 200 kilómetros de Estocolmo, en lo que ya se ha considerado como el peor ataque en la historia reciente de Suecia. Se trataría de un hombre de 35 años que aún no ha sido identificado por los medios locales ni por las autoridades. El autor del ataque se quitó la vida durante el dramático asalto policial.

Lo que sabemos hasta ahora es que el sospechoso no tenía antecedentes penales y no era conocido por la policía. Al parecer, disparó con un arma de caza y tenía una licencia de armas. También se ha difundido que el sospechoso vivía solo en un apartamento en el centro de Örebro. Por razones desconocidas, cambió su apellido hace ocho años y según informes de los medios suecos, no tenía ingresos fiscales en 2023.

El atacante se mudó de la casa de sus padres cuando tenía poco más de 20 años y los familiares lo describen como una personas "huraña" y "solitaria", alguien que no mantenía un contacto fluido y estrecho con su familia ni amigos, según Expressen. Testimonios recogidos por medios suecos sostienen que en los últimos años había pasado por momentos difíciles. Un familiar incluso mencionó que tiene problemas de salud mental.

En el momento del crimen, el autor vestía ropa verde y manejaba un arma que fue encontrada junto a su cuerpo. La policía realizó varias investigaciones en distintas direcciones de Örebro, y de momento descarta que se trate de un acto de terrorismo o que esté vinculado con bandas criminales.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersso, calificó anoche lo ocurrido como el "peor" suceso de ese tipo en la historia de Suecia, un país que en los últimos años ha vivido un aumento considerable de la violencia armada vinculada a conflictos entre bandas criminales. "Todavía nos faltan muchas respuestas. Yo tampoco puedo darlas, señaló Kristersson, que invitó a no hacer especulaciones sobre los motivos del tirador y se solidarizó con las víctimas y los familiares, asegurando que "compartimos vuestro dolor". El rey Carlos XVI Gustavo ha enviado también sus condolencia a las familias de las víctimas y mostrado su pesar.