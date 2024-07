Ataque conjunto de los hutíes y las milicias iraquíes proiraníes contra una ciudad del sur de Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen y la milicia proiraní Resistencia Islámica de Irak han reclamado este lunes un ataque conjunto contra la ciudad israelí de Eilat, en el sur del país y a orillas del mar Rojo, sin que hasta el momento se hayan notificado daños o heridos y que se trata de un tipo de operación cada vez más habitual.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes, junto con la Resistencia Islámica iraquí, han llevado a cabo una operación militar conjunta dirigida contra un objetivo vital en Eilat, en el sur de la Palestina ocupada, con varios aviones no tripulados. La operación ha alcanzado con éxito sus objetivos", ha informado el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, en su canal de Telegram.

Además, ha insistido en que seguirán llevando a cabo este tipo de acciones hasta que Israel cese su ofensiva contra la Franja de Gaza y levante "el asedio" sobre la misma.

El Ejército de Israel, por su parte, ha confirmado la intercepción "exitosa" de un objeto aéreo "sospechoso" que se dirigía al sur del país desde el este, resaltando que no ha llegado a entrar en su territorio y que, por tanto, no se han activado las alarmas aéreas. "Un caza ha interceptado hace poco y con éxito un objeto aéreo sospechoso que se dirigía hacia el sur del país desde el este. El objetivo no ha entrado al país y no se han activado alertas", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicado en su cuenta de la red social X.

La jornada anterior, las FDI anunciaron también una intercepción de otro objeto que se dirigía hacia Israel desde el mar Rojo y sin que los hutíes o la Resistencia Islámica de Irak se pronunciasen al respecto. Los hutíes han llevado a cabo decenas de ataques en el mar Rojo desde el inicio de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Los rebeldes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y oeste del país desde 2015. Desde la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, han llevado a cabo numerosos ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel. Asimismo, han atacado barcos y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen.