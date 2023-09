Aún quedan por identificar más de 1.000 restos humanos de los ataques del 11S

Estados Unidos conmemora este 11 de septiembre veintidós años del ataque terrorista de Al Qaeda contra Nueva York y el Pentágono, en el que murieron 2.996 personas y más de 25.000 quedaron heridas. Miles de personas se reúnen este lunes en monumentos, estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares para conmemorar el aniversario de un atentado que ha marcado a fuego la historia reciente del país y que aún mantiene abiertos varios interrogantes. Uno de ellos se refiere a la identificación de los restos humanos de víctimas que murieron en las dos torres del World Trade Center de Nueva York. Los expertos forenses no han podido completar un trabajo lleno de retos y complejidades.

De hecho, las autoridades aseguran que aún siguen sin identificar más de 1.000 restos humanos provocados por los ataques, que se encuentran almacenados en el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre. Aunque los avances continúan, el 40% de los que murieron en el ataque, unas 1.104 víctimas, siguen sin identificar.

Pese a ello, los análisis continúan. Tanto es así que dos décadas después se han identificado los restos de dos personas que murieron aquella fatídica mañana. Son las personas número 1.648 y 1.649 identificadas por la Oficina del Médico Forense Jefe mediante pruebas de ADN avanzadas. Se trata de los restos de un hombre y una mujer cuyos nombres no ha sido revelados por las autoridades a petición de sus familias, informa Ap.

Un oficial participa en un homenaje por las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 durante la jornada que marca el 17 aniversario de los ataques, en Nueva York, Estados Unidos / Foto: Efe larazon

Hasta hoy, los médicos forenses de Nueva York han podido vincular los restos de 1.649 víctimas del World Trade Center, un proceso minucioso que se basa en técnicas de secuenciación de ADN de vanguardia para analizar fragmentos de cuerpos recuperados entre los escombros, según informa la agencia AP, que explica que los avances en la tecnología de secuenciación, incluida una mayor sensibilidad de las pruebas y tiempos de respuesta más rápidos, han permitido a los expertos identificar restos que habían dado negativo en pruebas de ADN identificable durante décadas.

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, afirmó que las nuevas identificaciones puedan llevar "consuelo" a las familias de las víctimas. "Mientras nos preparamos para conmemorar el aniversario del 11 de septiembre, nuestros pensamientos se dirigen a aquellos que perdimos en esa terrible mañana y a sus familias que continúan viviendo cada día con el dolor de sus seres queridos desaparecidos.

En todos estos años el gobierno de EEUU ha tratado de compensar a las víctimas directas e indirectas del atentado. El Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre ha entregado ya 11.100 millones de dólares a más de 50.000 socorristas y supervivientes que sufrieron daños debido a su exposición a los atentados del 11-S.

Héroes anónimos

Estos días, en EEUU se recuerdan a varios héroes del 11S. Uno de ellos es Willliam Rodríguez, conocido como «Willy» por sus compañeros. Él tenía la llave maestra que abría todas las puertas de emergencia del World Trade Center, donde había trabajado desde hacía dos décadas en labores de mantenimiento. Tener "la llave de la esperanza" en sus manos, como la bautizó tras el 11-S, le hizo sentir la responsabilidad de quedarse en el lugar del atentado cuando se produjo la primera explosión y todavía nadie sabía que se trataba de un avión. "No soy un héroe, soy simplemente un superviviente que tenía la llave maestra con la que pude abrir las puertas de emergencia de los edificios para que cientos y cientos de personas pudieran escapar. La responsabilidad de haber tenido este instrumento fue tan crucial que tuve que tomar una decisión de vida o muerte: no hago nada y me voy, como todo el mundo, o me sacrifico y trato de rescatar a las personas. Si tuviera que hacerlo de nuevo, 20 años después, lo haría igual", recordó en declaraciones a LA RAZÓN hace dos años.