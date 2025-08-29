Las autoridades portuguesas confirman que gran parte del perímetro del incendio forestal de Vinhais está bajo contro

Las autoridades portuguesas confirmaron este viernes 29 de agosto que gran parte del perímetro del incendio forestal declarado en Vinhais, distrito de Bragança, se encuentra bajo control. El comandante subregional de Protección Civil de Trás-os-Montes, Noel Afonso, informó a las 8:30 horas que persisten tres pequeños frentes activos, pero destacó que los refuerzos en el combate serán intensificados con recursos aéreos para su total extinción.

El frente que genera mayor preocupación se localiza en Serro de Penhas Juntas, una zona de muy difícil acceso que complica las labores de extinción. Los otros dos frentes restantes se sitúan en las localidades de Agrochão y Falgueiras, donde los equipos de emergencia continúan trabajando para estabilizar completamente la situación.

Evolución del incendio y dispositivos desplegados

El incendio se inició el jueves 28 de agosto a las 11:00 horas en Palas, y debido a las condiciones de viento y la complejidad del terreno, generó tres frentes que se propagaron hacia las aldeas de Nuzedo de Baixo, Ervedosa, Agrochão y Felgueiras, alcanzando finalmente la zona de Serro de Penhas Juntas. A las 8:00 horas de esta mañana, más de 400 operativos terrestres y aéreos se encontraban trabajando en las labores de extinción.