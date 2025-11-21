Balance de una semana de genocidio: 91 cristianos asesinados en el Congo y Mozambique

Se jactan de ello y hacen balence de sus fechorías semana a semana, como publican en el número 522 de su panfleto "An-Naba". En esta ocasión han sido 91 los cristianos sometidos al terrible genocidio que protagoniza el Estado Islámico (Daesh, Isis).

"80 cristianos congoleños fueron asesinados y decenas de sus casas fueron quemadas en la escalada de ataques en África Central, en las zonas muyahidines del este del país (Congo) y, en detalle, con la gracia de Dios Todopoderoso, el sur del Califato". Además, "quemaron 10 casas cristianas con severos ataque, en un importante fracaso de campo para la campaña militar lanzada por las fuerzas cruzadas", escriben los terroristas.

"11 cristianos fueron asesinados y cuatro iglesias y cientos de sus casas fueron quemadas en ataques en el norte de Mozambique, quemaron y destruyeron", agregan.

También informan de que capturaron y asesinaron a un general "del ejército nigeriano después de que huyera de una emboscada mortal en el norte del país. El general siguió a los muyahidines al capturarlo y matarlo tras su decisión de crear una fuerza militar en el norte del país. Provocó un completo trastorno y una mayor confusión".