Un bebé, herido grave en un accidente: el coche lo conducía el 'camello' de su madre

Un niño de dos años quedó parapléjico de cintura para abajo tras un accidente automovilístico cerca de Chelford, Reino Unido. El siniestro involucró un vehículo conducido por Rhys Farry, bajo los efectos de drogas, mientras transportaba a los cuatro hijos de Shayna Bowman, de 29 años.

La madre permitió que Farry, presunto proveedor de cocaína, condujera con sus menores después de un torneo de fútbol. El accidente provocó lesiones devastadoras: el hijo de dos años sufrió una lesión medular irreversible, su hermana de cinco años presentó fractura de brazo y lesión cervical, y el hijo mayor de seis años terminó con fractura de clavícula y múltiples traumatismos internos.

La investigación reveló que Farry circulaba a excesiva velocidad, se saltó un semáforo en rojo y adelantó imprudentemente a varios conductores. Los menores incluso le habían solicitado reducir la velocidad antes del impacto. Los análisis toxicológicos confirmaron 357 microgramos de metabolito de cocaína en su sangre, multiplicando por siete el límite legal permitido.

Tras el choque, Farry intentó huir, siendo retenido por otros conductores. Carecía de licencia y seguro, y ninguno de los niños viajaba con sistemas de seguridad adecuados, aumentando los riesgos del trayecto. En sede judicial, Farry fue condenado a tres años de prisión por conducción peligrosa y bajo efectos de drogas. Bowman recibió 20 meses de prisión que fueron suspendidos, con condiciones de rehabilitación y abstinencia. La juez Natalie Cuddy remarcó la irresponsabilidad materna, y Bowman reconoció públicamente su error: “Mis hijos lo son todo para mí”.