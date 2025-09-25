Una investigación de 'The New York Times' señala al padre de Elon Musk por abusar de menores

Errol Musk, progenitor del conocido empresario Elon Musk, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual que involucran a varios de sus hijos e hijastros, según una exhaustiva investigación periodística. Las denuncias abarcan un extenso período que comprende desde 1993 hasta la actualidad, revelando un patrón de comportamiento presuntamente nocivo dentro del núcleo familiar.

La investigación, realizada por el New York Times, señala que Musk, de 79 años, ha sido acusado en distintas ocasiones de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. Aunque nunca ha sido condenado, los testimonios recopilados y los documentos judiciales y policiales en Sudáfrica y California describen un patrón de denuncias que ha marcado profundamente a la familia del empresario sudafricano y a su hijo más conocido, Elon Musk.

Los primeros señalamientos se remontan a 1993, cuando una de sus hijastras, entonces de cuatro años, contó a familiares que había sido víctima de un tocamiento en la casa familiar en Pretoria. A lo largo de los años, otras acusaciones se sumaron a esa denuncia inicial, entre ellas comportamientos impropios detectados por allegados y otros hijos de matrimonios posteriores. En 2023 surgió un nuevo episodio, después de que un hijo pequeño señalara a familiares haber sido tocado de forma inapropiada.

De acuerdo con la investigación, se abrieron al menos tres expedientes policiales en Sudáfrica y EE UU, dos de ellos concluidos sin condena y otro cuyo desenlace no ha podido ser esclarecido. Errol Musk ha negado todas las acusaciones, calificándolas de “falsas” y atribuyéndolas a intentos familiares por sacarle dinero y dañar su reputación aprovechando la exposición pública de su hijo. Aun así, diversos testimonios de familiares, asistentes sociales y allegados recabados por el periódico insisten en que durante tres décadas existieron episodios de abusos y un entorno familiar marcado por el control y el miedo.

El impacto en Elon Musk y su familia

Aunque Elon Musk no ha sido víctima de estos presuntos abusos, las acusaciones han afectado de manera reiterada a su vida personal. Varios familiares se han dirigido a él en distintas ocasiones en busca de ayuda, incluso mediante cartas y correos electrónicos. En algunos casos, el magnate ofreció apoyo financiero a hermanastros y familiares políticos, e intentó garantizar que algunos de ellos pudieran vivir alejados de su padre. Sin embargo, no participó en las investigaciones oficiales en Sudáfrica ni en California.

Elon Musk ha hablado públicamente de su complicada relación con Errol Musk. En 2017, declaró a Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables” y, en 2023, en la biografía de Walter Isaacson, admitió que el distanciamiento con él era total. Otros testimonios familiares recogidos por el Times insisten en que Errol Musk ejercía un fuerte control sobre la familia y que varios de sus matrimonios estuvieron marcados por conflictos y denuncias.

El caso se enmarca en lo que The New York Times describe como una “saga multigeneracional” que durante más de treinta años ha perseguido a la familia Musk. Aunque Errol Musk sostiene tener una relación cercana con su hijo mayor y defiende que las acusaciones carecen de fundamento, la investigación periodística refleja los daños duraderos que estas historias han causado en el entorno familiar.