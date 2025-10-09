Bezalel Smotrich, ministro de finanzas Israelí: "Israel seguirá luchando con todas sus fuerzas por la verdadera erradicación de Hamás"

El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha publicado una serie de tuits polémicos tras enterarse de la evolución del plan de paz de Trump, en los que afirma que no votará a favor de este.

El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza es "un estrepitoso fracaso diplomático", afirmó el martes el ministro israelí de Finanzas. Lo ha descrito como una "mezcla incomible (...) desactualizada", que marca "un regreso a la concepción de Oslo, un fracaso histórico de la oportunidad más legítima del mundo para liberarse finalmente de las cadenas de Oslo, un fracaso diplomático rotundo". Además, ha añadido que la opción estadounidense supone "cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023", fecha del ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel.

El político también ha criticado la decisión de liberar a los rehenes palestinos, mostrándose "muy preocupado" por las consecuencias de "vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas, que harán todo lo posible para seguir derramando ríos de sangre judía". Por esta razón, el ministro afirma que "no podemos sumarnos a las celebraciones miopes y votar a favor del acuerdo".

La publicación continúa afirmando que Hamás debe ser destruido tras la liberación de los prisioneros israelíes en Gaza. "Inmediatamente después de que los rehenes regresen a casa, el Estado de Israel seguirá luchando con todas sus fuerzas para lograr la verdadera erradicación de Hamás y el desarme genuino de Gaza, para que deje de suponer una amenaza para Israel".

"También es imperativo garantizar que no volvamos a caer en los errores del 6 de octubre y volvamos a caer en la calma artificial, los abrazos diplomáticos y las ceremonias sonrientes, mientras hipotecamos el futuro y pagamos precios horribles", añadió.