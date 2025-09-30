Un buque holandés, a la deriva y en llamas tras ser atacado en el Golfo de Adén

El buque de carga general Minervagracht, con bandera de los Países Bajos, quedó en llamas y a la deriva en el Golfo de Adén tras ser alcanzado por un dispositivo explosivo que provocó graves daños a bordo. El ataque, ocurrido a unas 128 millas náuticas al sureste del puerto yemení de Adén, obligó al rescate en helicóptero de los 19 tripulantes -procedentes de Rusia, Ucrania, Filipinas y Sri Lanka-, dos de los cuales resultaron heridos, uno de ellos de gravedad y trasladado a Yibuti.

Aunque no se ha confirmado la autoría, la acción ocurre en un contexto de repetidos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en solidaridad con Palestina durante la guerra entre Israel y Hamás. La misión marítima de la UE Aspides señaló que el barco no había solicitado protección previa y que sigue en llamas, a la deriva.

Los diecinueve tripulantes fueron trasladados a barcos cercanos y dos de ellos resultaron heridos. Uno de ellos está en estado grave y ha sido trasladado a Yibuti, país de África Oriental, para recibir tratamiento, según informó la misión de la UE, Aspides.