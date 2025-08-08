El calvario de este niño estadounidense: lo ataban a una silla, le pegaban y le obligaban a comerse sus propias heces

Colleen Cassidy, de 35 años, y Charles Smitley V, de 29, se enfrentan a graves acusaciones que incluyen poner en peligro el bienestar de menores, restricción ilegal y agresión simple tras tener cautivo a un menor de cinco años en el sótano de su casa en Pensilvania, Estados Unidos. Las investigaciones comenzaron después de que el abuelo del niño presentara una denuncia formal en abril, exponiendo las condiciones brutales bajo las cuales el pequeño había sido mantenido desde octubre de 2024.

Smitley le había cedido la custodia de su hijo a su padre cuando "ya no quería cuidarlo", según documentos judiciales. Cuando el abuelo recogió al niño, inmediatamente notó los numerosos moretones que cubrían sus piernas y trasero, que supuestamente recibió después de que la pareja "lo azotara con una raqueta blanca", dijeron las autoridades. El niño también estaba extremadamente demacrado, sucio y “tenía un olor desagradable”, información que también recogieron los documentos judiciales.

Los servicios sanitarios realizaron los pertinentes análisis, los cuales determinaron evidentes signos de abuso físico y desnutrición extrema. El testimonio del menor reveló el terrible escenario al que fue sometido: días sin alimentación, golpes con una raqueta, obligado a ingerir sus propias heces y frecuentemente atado a una silla o dejado a dormir en el frío suelo del sótano.

Tras su arresto, Cassidy y Smitley fueron llevados a la prisión del Condado de Westmoreland, situado en el estado de Virginia. Cassidy tiene una fianza de 100,000 dólares, mientras que Smitley enfrenta una fianza de 250,000 dólares. Sus audiencias preliminares están programadas para el 22 de agosto.