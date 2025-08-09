Se casó con dos mujeres, murió sin testamento y dejó 2 millones de euros: ahora ellas se pelean en los tribunales por su fortuna

La trágica muerte de James Dinsdale, un contable británico de 55 años fallecido por cáncer en octubre de 2020, ha desatado una feroz disputa judicial entre dos mujeres que reclaman ser sus legítimas esposas.

Ambos matrimonios se celebraron en capillas de Las Vegas, pero James nunca se divorció legalmente de su primera esposa, Victoria Fowell, una dentista de 53 años. Esto convierte su segundo matrimonio con Margaret Dinsdale, celebrado en 2017, en nulo ante la ley, dejando a Margaret y al hijo de James fuera de la sucesión directa.

El patrimonio en disputa asciende a 2.078.100 euros, y Margaret, de 41 años, junto a su hijo William, de 28, busca ser reconocida como heredera legítima. Su abogado argumenta que ella desconocía el matrimonio vigente de James y que fue su cuidadora principal durante su enfermedad terminal.

Por su parte, Victoria sostiene su posición como esposa legal, aunque ya había recibido propiedades y más de 2,3 millones de euros tras su separación informal. El juez James Brightwell ha otorgado a Margaret 57.725 euros para cubrir gastos legales y ha programado nuevas audiencias para decidir la distribución del patrimonio. Lo que comenzó como una historia de amor en Las Vegas ha terminado en una batalla judicial.