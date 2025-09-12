Así entregó su padre, un expolicía de Utah, al presunto asesino de Charlie Kirk

Esta mañana el FBI ha detenido a un joven de 22 años de Utah, Tyler Robinson, como el principal sospechoso de las asesinato de Charlie Kirk el pasado día 10 de septiembre durante un mitin de USA Turning Point en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, el prominente influencer del movimiento de Donald Trump, estaba hablando sobre la violencia con armas en EE UU cuando fue alcanzado en el cuello.

Durante cerca de 48 horas ha sido un misterio quién ha sido el autor del atentado que ha conmocionado a la sociedad estadounidense: el Partido Demócrata ha condenado el asesinato de forma unánime mientras que grandes figuras del Partido Republicano, entre ellas el presidente Donald Trump, han acusado "a la izquierda" del ambiente de violencia política.

El FBI llegó a detener a dos personas a las pocas horas del asesinato, liberándolas poco después al no tener nada que ver con los eventos. La detención de Tyler Robinson, el principal sospechoso, se ha dado en la mañana de este viernes (hora española) solo porque ha intervenido el padre del homicida, Matt Robinson.

Tyler Robinson, de 22 años, se estaba escondiendo en casa de sus padres, Matt y Amber Robinson, a unos 350 kilómetros al sur de donde había tenido lugar el suceso. Fue su padre, un policía retirado del Departamento del Sheriff de su condado, quien descubrió que había sido su hijo el artífice del atentado, por lo que tras escuchar su confesión lo retuvo y llamó a las autoridades.

El joven, que podría exponerse a cadena perpetua o incluso a pena de muerte, ha sido arrestado por el FBI, quien ya ha compartido las primeras imágenes del joven tras su arresto.

Fuentes de la familia del chico han comentado en los medios de comunicación anglosajones que el joven había despertado su interés en la política hacía poco, y se estaba quejando de la visita de Charlie Kirk a la universidad, con un fuerte rechazo a las ideas del influencer ultraconservador.

El joven no está afiliado a ningún partido y su perfil electoral permanece inactivo, según ha trascendido en medios de EE UU.