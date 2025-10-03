Una joven es condenada por el fallecimiento de su bebé tras ocultar el parto y encerrarlo en un armario

La exalumna de la Universidad de Kentucky, EE UU, fue arrestada por un incidente ocurrido el 27 de agosto, cuando dio a luz en secreto en su habitación y abandonó al recién nacido en un armario. Según el affidavit policial, tras el parto, Snelling salió a recoger comida en McDonald's y acudió brevemente a la clínica universitaria, sin revelar lo sucedido.

Sus compañeras de habitación descubrieron una toalla ensangrentada y una bolsa con restos del parto, lo que alertó a las autoridades. En su declaración, Snelling afirmó haberse desmayado sobre el bebé y, al despertar, lo encontró sin vida. Lo envolvió en una toalla y lo colocó en una bolsa negra dentro del armario.

La investigación reveló que el embarazo había sido completamente ocultado, y se encontraron fotografías en su teléfono que documentaban el trabajo de parto. Los registros médicos indicaron que el bebé nació con vida, lo que ha sido clave en el proceso judicial.

Snelling ha sido imputada por abuso de cadáver y se encuentra en libertad bajo fianza, bajo arresto domiciliario.