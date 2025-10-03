Un hombre detenido por intentar quemar vivo a un político estadounidense que era el amante de su esposa

La violencia desatada por celos conyugales ha puesto en riesgo la vida de un líder público en Estados Unidos. Lee Vogler, concejal de Danville, Virginia, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un ataque premeditado que le provocó quemaduras en el 60% de su cuerpo. El agresor, Michael Buck-Hayes, ciudadano británico de 29 años, fue detenido y enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado.

El ataque ocurrió el pasado 30 de julio, cuando Buck-Hayes irrumpió en la oficina de Vogler, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Según declaraciones policiales, el acusado confesó haber actuado contra quien creía había mantenido una relación con su esposa Mary, quien había solicitado el divorcio semanas antes.

Actualmente, Buck-Hayes permanece bajo custodia psiquiátrica en el Central State Hospital, a la espera de una evaluación que determine su capacidad para enfrentar juicio. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

Vogler, con más de 13 años de servicio público, fue trasladado en helicóptero al servicio de quemados de la Universidad de Carolina del Norte, donde ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo injertos cutáneos. Su familia espera que el último procedimiento sea suficiente para estabilizar su estado.

La comunidad de Danville ha respondido con solidaridad, organizando una campaña de recaudación que ya ha superado los 160.000 dólares para cubrir los gastos médicos. Amigos y vecinos lo describen como un padre, esposo y servidor ejemplar.