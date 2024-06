Ciotti, invitado de honor de Le Pen, culmina su ruptura con la derecha republicana

El «hipercentro» de Emmanuel Macron primero y el auge de la extrema derecha después amenazan con condenar a la irrelevancia política a la derecha tradicional francesa, Los Republicanos (LR). El partido heredero de la tradición gaullista y de los expresidentes Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy se desangra entre la minoritaria facción encabezada por su líder disidente, Éric Ciotti, y quienes le destituyeron en oposición a su plan de aliarse con Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio.

El líder de la ultraderecha, Jordan Bardella, consciente del barniz de respetabilidad que aporta a su candidatura el ir de la mano de Los Republicanos (aunque sea su principal disidente), ha prometido con recompensar a Ciotti con un ministerio en su futuro Gobierno si gana las elecciones. «Los Republicanos tendrán naturalmente un lugar en el seno del Gobierno (...) Éric Ciotti también», afirmó Bardella en una entrevista que publicó el diario «Journal du Dimanche».

Ciotti, sentado ayer en primera fila junto a Le Pen en la presentación del programa de la ultraderecha en París, protagonizó hace menos de dos semanas un sonoro conflicto en su partido al anunciar una alianza con el RN sin consultar con los órganos de dirección. Las principales figuras y la gran mayoría de los candidatos del partido rechazaron esa alianza, e incluso votaron su expulsión de la formación, pero Ciotti logró una sentencia judicial urgente favorable que le mantiene al frente.

En el resto de la entrevista, Bardella se muestra convencido de poder lograr la victoria en las elecciones legislativas, algo que marcaría un momento histórico en Francia. «La historia se acelera y creo que podemos ganar», asegura, ya que «la política es cuestión de olas, y creo que la que nos lleva es potente».

El último sondeo de intención de voto, divulgado en la tarde del sábado, mostró que el RN mantiene su ventaja en cabeza para la primera vuelta, con un 31,5%, además de un 4% para los candidatos del LR que participan en la alianza con la ultraderecha. El Nuevo Frente Popular que agrupa a los partidos de izquierda tendría el 29,5% de los votos, mientras que el bloque Juntos, formado por el partido del presidente Emmanuel Macron y sus aliados conseguiría el 19,5 %. Mucho más lejos quedarían los candidatos que no se han aliado con Marine Le Pen y Bardella, con un 7 %.

Ciotti denunció que ha recibido una carta amenazante en la que se le advierte de no pactar con la ultraderechista Agrupación Nacional (AN), liderada por Marine Le Pen. «Nada me hará recular, ni el odio, ni las amenazas ni la violencia», ha aseverado el líder de los conservadores franceses en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía de la carta en la que se lee «No a AN. Lo has entendido bien», junto a una diana con el nombre de Ciotti escrito en el centro.