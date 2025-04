Un comandante ruso ordena disparar contra sus propios soldados por desobediencia

En un nuevo episodio que pone de relieve el caos y la tensión dentro de las filas rusas en el frente ucraniano, la Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) ha difundido el audio de una llamada telefónica interceptada en la que un comandante ruso ordena a sus tropas abrir fuego contra sus propios compañeros.

El motivo: desobediencia. Según la grabación publicada por el medio The New Voice of Ukraine, el comandante acusa a la unidad designada como “el 55” de poner en riesgo al resto de fuerzas rusas, y emite una orden fulminante:

"Disparen al 55. La orden del comandante del batallón es dispararles".

“Díganle a nuestros hombres que destruyan esos hierros”

La interceptación revela un tono de desesperación por parte del oficial, que culpa directamente a los soldados desobedientes de exponer las posiciones rusas al fuego enemigo:

"Por su culpa, nuestras posiciones están siendo destruidas".

También se escucha al comandante usar el término "hierros", probablemente como jerga despectiva hacia la unidad en cuestión, instando a su aniquilación:

"Díganle a nuestros hombres que destruyan esos hierros".

Ucrania promete justicia por crímenes de guerra

La HUR, que publicó la información a través de su página oficial de Facebook, aseguró que este acto constituye un crimen de guerra y prometió que los responsables serán juzgados:

"Cada crimen de guerra cometido contra el pueblo ucraniano será castigado. Los responsables enfrentarán la justicia".

¿Un ejército al límite?

Este incidente añade una nueva capa al retrato de un ejército ruso fraccionado, bajo presión y, en ocasiones, enfrentado entre sí.

No es la primera vez que se reportan actos extremos de insubordinación o castigos brutales dentro de las tropas rusas, pero esta orden de abrir fuego contra sus propios soldados marca un nuevo y alarmante precedente.