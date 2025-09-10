El mensaje de Donald Trump tras la invasión rusa del espacio aéreo polaco: "¡Allá vamos!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido uno de los muchos líderes mundiales que no ha dudado en pronunciarse tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de 19 drones rusos en la noche del martes y que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN.

"¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!", ha escrito el mandatario en su red social Truth Social.

Lo ocurrido provocó que el ejército polaco, así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repeliesen la intrusión, a la que el Gobierno polaco calificó la intrusión, como "un acto de agresión" bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

Rusia negó tener intenciones de atacar Polonia.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania. Recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario pidió este mismo miércoles a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.