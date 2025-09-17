Un controlador aéreo se queda dormido y obliga a un avión a esperar casi una hora en el aire

Un incidente insólito obligó a un avión de Air Corsica que volaba de París a Ajaccio (Córcega) a permanecer en el aire cerca de una hora antes de poder aterrizar, según informa el periódico "La Dépêche". El motivo: el único controlador aéreo de turno en la torre del aeropuerto Napoleón-Bonaparte se había quedado dormido. El hecho ocurrió la noche del lunes 15 de septiembre. El vuelo, que ya había partido con retraso desde el aeropuerto París-Orly a las 22:45, se aproximaba a su destino cuando la tripulación notó la ausencia de respuesta por radio desde la torre de control. Además, las luces de la pista permanecían apagadas, impidiendo el aterrizaje.

Ante la situación, el capitán contactó a los bomberos del aeropuerto para que investigaran lo sucedido. Estos, a su vez, alertaron a la policía. Mientras tanto, el Airbus A320neo sobrevolaba el Golfo de Ajaccio con la incertidumbre de tener que desviarse a Bastia si el problema persistía.

Los pasajeros fueron informados de la posibilidad de un cambio de aeropuerto, aunque finalmente no fue necesario. Casi una hora después, las luces de la pista se encendieron y el contacto por radio fue restablecido: el controlador, que estaba solo de servicio, se había quedado dormido.

El avión aterrizó de manera segura a las 00:35, según los registros de Flightradar24. Ningún pasajero resultó afectado, aunque el capitán reconoció que en décadas de experiencia nunca había enfrentado una situación semejante.

Uno de los viajeros entrevistados por el diario local Corse-Matin se tomó el incidente con humor: “Solo estábamos haciendo un poco de turismo”, dijo.

La policía verificó que el controlador no había consumido alcohol ni sustancias ilegales. Sin embargo, el episodio ha generado preocupación por las condiciones laborales y los protocolos de seguridad en turnos nocturnos, ya que el funcionario estaba solo en la torre de control en un momento crítico.