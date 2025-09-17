En libertad Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal

El convicto pedófilo Christian Brueckner, de 49 años, señalado como principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, será liberado este miércoles de la prisión de Sehnde (Alemania), tras cumplir una condena de siete años por violación. A su salida, estará sujeto a condiciones estrictas de libertad vigilada, que incluyen portar un dispositivo GPS en el tobillo para controlar sus movimientos, entregar su

Sin embargo, la efectividad de estas medidas está en entredicho. El abogado de Brueckner, Friedrich Fuelscher, advirtió que el dispositivo de rastreo “es prácticamente inútil” si su cliente cruza la frontera alemana, lo que reaviva los temores de que pueda desaparecer en otro país de la Unión Europea.

Fuelscher afirmó también que su defendido “tiene un plan” tras dejar la cárcel y que su liberación no será visible públicamente: “Nadie lo verá salir”. Brueckner fue señalado en 2020 por la fiscalía alemana como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en mayo de 2007, cuando la niña británica tenía tres años y se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. En aquel entonces, Brueckner vivía en una casa precaria en las afueras de la localidad. Madeleine desapareció mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

A pesar de varias investigaciones y registros, incluida una búsqueda en Portugal el pasado mes de julio, los fiscales no han conseguido pruebas concluyentes para acusarlo formalmente por este caso. En octubre de 2023 fue absuelto de otros delitos sexuales presuntamente cometidos en Portugal, aunque dichos veredictos están siendo revisados por el Tribunal Federal de Justicia alemán.

La liberación de Brueckner ha generado gran expectación internacional, con periodistas de Reino Unido, Alemania y Portugal instalados frente a la prisión de Sehnde. Mientras tanto, su abogado mantiene que su cliente es inocente de la desaparición de Madeleine y señaló que Brueckner afronta su salida con sentimientos encontrados: “Esto viene acompañado de miedos, porque no se sabe lo que le espera”, declaró a la cadena RTL. Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, mantienen viva la esperanza de encontrar a su hija con vida, más de 17 años después de su desaparición.