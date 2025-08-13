Crece la presión internacional para liberar Jimmy Lai, activista pro-democracia hongkonés

La vida de Jimmy Lai, magnate de los medios y símbolo del movimiento pro-democracia hongkonés, pende de un hilo tras casi 1.700 días en confinamiento solitario bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020. A sus 77 años, debilitado por la diabetes y las duras condiciones carcelarias, el fundador del clausurado diario Apple Daily enfrenta un juicio por "sedición" y "colusión con fuerzas extranjeras" que podría condenarlo a cadena perpetua. Su hijo, Sebastien Lai, alerta desde Londres que "el tiempo se agota" para su progenitor, mientras los argumentos finales del proceso se presentan esta semana.

Acusado de instigar las multitudinarias y a veces violentas protestas pro-democracia de 2019, Lai rechaza todos los cargos, que analistas consideran una represalia política por su defensa de la libertad de prensa. El caso, que ha desbordado los plazos previstos, refleja el creciente control de Pekín sobre la ex colonia británica y la erosión de las libertades garantizadas por el principio de "un país, dos sistemas". La comunidad internacional, incluidos el Reino Unido y la Unión Europea, exige su liberación inmediata, denunciando el procedimiento como un ataque frontal a los derechos humanos. "Sería una catástrofe para la reputación global de China si Lai muere en prisión", advirtió el canciller británico David Lammy.

Sebastien Lai, quien ha presionado a gobiernos occidentales para actuar, subraya que liberar a su padre sería un gesto de buena fe para Hong Kong y China. "No hay beneficio en dejarlo morir, afirmó, en un contexto donde la presión internacional crece, con llamados de la UE y menciones de Donald Trump sobre incluir el caso en negociaciones con Pekín. El desenlace del juicio no solo determinará el destino de Lai, sino que marcará un hito en la lucha por las libertades en Hong Kong frente a la represión autoritaria.