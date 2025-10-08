Los cristianos de África no tienen "flotilla" que les apoye ante el genocidio que sufren

Los cristianoa de África no tienen "flotilla" que les apoye ante el genocidio que sufren a manos de losterroristas del Estado Islámico (Daesh, Isis). Los asesinatos continúan con un siniestro goteo ante la aparente indiferencia internacional. Si los matan no es porque pasaban por allí, sino por profesar una religión distintas de la de sus verdugos. Así de claro. No hacen falta más comentarios. El último capítulo, a los que seguirán otros:

Estado Islámico

Región de Mozambique

Con el éxito de Alá, los soldados del Califato atacaron a tres cristianos en la aldea de Mbaka, en la zona de Palma utilizando ametralladoras, lo que provocó sus muertes, y toda la alabanza es para Alá.

Esta vez ha sido por arma de fuego, pero en Mozambique los yihadistas, con el fin de causar el mayor terror, degüellan a sus víctimas y después difunden las imágenes.