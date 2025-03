Cuánto tiempo puede durar Ucrania en guerra sin las armas de EEUU

El historiador Serhii Plokhy, director de la cátedra de Historia de Ucrania en la universidad de Harvard, lo ha dicho claramente al diario francés Le Monde: "Estados Unidos utiliza su fuerza para someter a un país que está de rodillas". Así es como ven muchos políticos y analistas la deriva que la administración de Donald Trump está tomando hacia Kiev y Volodimir Zelenski. El anuncio la pasada noche de que su gobierno suspende la venta de armas y los próximos envíos de material militar ha causado pánico en Ucrania, donde temen que esta medida amenace la capacidad de Kiev para luchar en un momento crítico de la guerra contra Rusia.

A fines de enero, el gobierno de Trump ordenó detener toda la ayuda exterior, incluida la militar, excepto a Israel y Egipto. Pero tras la discusión de Trump con Zelenski en la Casa Blanca, el presidente americano ha decidido tomar represalias firmando una orden que afecta a no solo a futuras ventas de armas sino a todo el armamento que no se encuentre aún en suelo ucraniano, incluido el material que ya estaba en tránsito o en Polonia a la espera de cruzar la frontera hacia el país invadido.

Ucrania ha dependido de Estados Unidos para el suministro de decenas de miles de millones de dólares en tanques, helicópteros, misiles, artillería, aviones de combate y vehículos blindados a lo largo de la guerra. El ejército ucraniano también depende en gran medida del sistema de internet satelital Starlink de SpaceX de Elon Musk, con alrededor de 42.000 terminales Starlink en funcionamiento en todo el país desde el año pasado. Las tropas ucranianas actúan en el campo de batalla con los datos de la inteligencia estadounidense, incluso para atacar con drones.

Cuando EEUU deje de enviar armas, será el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, un grupo de unos 50 países creado en abril de 2022 por el exsecretario de Defensa Lloyd J. Austin, el que se encargará de seguir alimentando al Ejército ucraniano. Este organismo se ha reunido 25 veces durante la administración Biden para coordinar el suministro de armas y el desarrollo de nuevas capacidades militares para Kiev.

Desde que comenzó la guerra, el Pentágono ha enviado misiles portátiles Javelins y Nlaws. Estados Unidos ha transferido sus preciado tanques M1 Abrams, los más avanzados del mundo, y la joya de la corona, el sistema de defensa antimisiles Patriot, uno de los más caros del mundo, con un coste por misil de 3.000 millones de dólares.

Aunque el Pentágono no ha entrado sus aviones F-16, si autorizó a que otros países enviaran los suyos. Las bombas guiadas de precisión de estos cazas de cuarta generación fabricados por Lockheed Martin han mermado seriamente la capacidad de Moscú para avanzar más allá de la parte oriental del territorio ucraniano que ya estaba ocupado.

Ucrania también ha estado usando sistemas de misiles Atacms de producción estadounidense, así como el lanzacohetes múltiple Himar y el obús M777 que las tropas han utilizado con efectos devastadores.

¿Qué puede pasar si dura mucho el castigo?

Si la suspensión en el envío de armas se prolonga durante mucho tiempo, Ucrania probablemente sufrirá en el campo de batalla, lo que fortalecería la posición de Rusia en las negociaciones. Esto es algo que preocupa sobremanera a los europeos, que ven como Trump ha convertido a Zelenski en un villano y a Putin en un estadista.

Con esta medida, la Casa Blanca quiere obligar a Zelenski a renunciar a sus exigencias de garantías de seguridad en el marco del acuerdo sobre minerales que ambos países debían firmar el viernes.

Los asesores de Trump se han negado a proporcionar la cantidad total en dólares en ayuda militar que se ha puesto en pausa con esta decisión. Según el Pentágono, quedan aproximadamente 3.850 millones de dólares de lo que el Congreso autorizó para retiros adicionales del arsenal del Departamento de Defensa. Un ex alto funcionario de defensa de la administración Biden dijo que las últimas armas que Ucrania había comprado a empresas de defensa estadounidenses se enviarían en los próximos seis meses.

Hasta ahora, Estados Unidos ha gastado más de 119.000 millones de dólares en apoyo militar y económico a Ucrania, mientras que el apoyo de los países europeos asciende a 138.000 millones de dólares, según datos del Instituto Kiel. Trump asegura que EEUU ha gastado 350.000 millones. La gran mayoría de la financiación militar estadounidense a Ucrania se ha destinado a empresas de defensa estadounidenses para comprar armas construidas en fábricas estadounidenses.

El enfado de Trump

Los defensores de esta medida aseguran que Trump tiene derecho a usar todos los resortes a su alcance para poner fin a una guerra de tres años que ha matado y herido a cientos de miles de ucranianos y rusos.

El enfado de Trump hacia el presidente ucraniano parece haber aumentado después de que Zelenski admitiera que, tras su enfrentamiento público en la Casa Blanca, el fin de la guerra con Rusia “está todavía muy, muy lejos”. Trump respondió en su red social a esta afirmación diciendo: “Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, ¡y América no lo tolerará por mucho más tiempo! Es lo que yo decía: este tipo no quiere la paz mientras cuente con el respaldo de EE.UU. Además, Europa, en su reunión con Zelenski, dejó claro que no puede hacer el trabajo sin EE.UU.”