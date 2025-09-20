Cuatro personas resultan heridas a la salida de un club nocturno en Inglaterra

La policía del West Midlands ha informado de un tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado en un club nocturno de Birmingham, en el que al menos cuatro personas resultaron heridas. Según declaró un portavoz policial al Birmingham Mail, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos, Un hombre se encuentra en estado crítico mientras que otros tres, dos hombres y una mujer, están siendo tratados por lesiones menos graves.

Testigos señalaron que la zona fue rápidamente acordonada por agentes armados y servicios de emergencia, lo que provocó momentos de gran confusión entre los asistentes al local. Algunos relataron que se escucharon varios disparos dentro del establecimiento antes de que la multitud intentara evacuar.

El local en cuestión estaba acogiendo un evento con alta asistencia, aunque la policía no ha confirmado aún si se trataba de un evento con entradas agotadas. Las autoridades tampoco han dado a conocer el nombre del club, a la espera de que avance la investigación.

El Departamento de Policía del West Midlands ha iniciado un operativo para esclarecer lo sucedido y está recabando imágenes de cámaras de seguridad de la zona. En un comunicado citado por BBC News, las fuerzas de seguridad instaron a los ciudadanos a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

Tres sospechosos, de entre 20 y 30 años, fueron arrestados en un automóvil en la M6 en Warwickshire poco después del tiroteo, y la policía mantiene desplegado un dispositivo de seguridad en el área. La investigación sigue en curso.