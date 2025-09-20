Un corte en el suministro eléctrico en Australia deja tres muertos por falta de acceso a los servicios de emergencia

El Gobierno australiano ha señalado a la empresa de telecomunicaciones Optus como responsable de una grave avería que interrumpió el acceso a servicios de emergencia, resultando en tres fallecimientos. La incidencia afectó aproximadamente a 600 personas en tres regiones, provocando una crisis sin precedentes en el sistema de comunicaciones del país.

Las autoridades revelaron detalles sobre las víctimas: un bebé de seis semanas y una mujer de 68 años perdieron la vida debido a la imposibilidad de contactar con servicios de emergencia. Un tercer deceso fue reportado en Australia Occidental, aumentando la gravedad del incidente.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, condenó el fallo del servicio, recordando que «los proveedores de telecomunicaciones tienen obligaciones legales para garantizar llamadas de emergencia». El organismo regulador de comunicaciones ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas técnicas y posibles responsabilidades legales.

Este episodio evoca un antecedente similar ocurrido en 2023, cuando Optus sufrió otra interrupción que dejó sin servicio móvil e Internet a extensas zonas del país durante casi 12 horas. En aquella ocasión, la empresa fue multada con 12 millones de dólares australianos (aproximadamente 6,7 millones de euros), lo que añade mayor presión al caso actual.