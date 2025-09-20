Acusan a un hombre de asesinar a una influencer en Pakistán que rechazó sus insinuaciones

Un tribunal paquistaní ha imputado formalmente a Umar Hayat, de 22 años, por el asesinato de la TikToker Sana Yousaf, de 17 años, según informó Arab News. Hayat era sospechoso en el caso tras haber sido arrestado previamente en Faisalabad y llevado ante la justicia semanas después del crimen.

Sana Yousaf, muy conocida en redes sociales por promover la cultura del norte de Pakistán y defender la educación de las niñas, fue baleada en su domicilio en Islamabad en junio de este año. Las autoridades afirman que el móvil del crimen fue que ella había rechazado repetidas veces los intentos de amistad del acusado.

Según declaraciones del Inspector General de Policía de Islamabad, Syed Ali Nasir Rizvi, Hayat intentó contactar con Yousaf en múltiples ocasiones, incluyendo presentarse en su casa, y fue rechazado en cada ocasión.

Durante la investigación la policía recuperó el móvil de la víctima y el arma utilizada, elementos clave para la imputación. En la audiencia del tribunal, Umar Hayat se declaró no culpable de los cargos formulados en su contra. El caso sigue adelante, y se prevé que en próximas sesiones se presenten más evidencias.