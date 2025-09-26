Lo daban por muerto y aparece gritando en su propio funeral

Un insólito episodio ha sacudido a la localidad de Villa Carmela, en Tucumán (Argentina), donde un joven de 22 años apareció gritando “¡Estoy vivo!” en medio de su propio funeral. La escena, digna de una comedia negra, dejó atónitos a familiares, vecinos y autoridades, que habían dado por muerto al muchacho tras un trágico accidente ocurrido días antes.

Todo comenzó la madrugada del jueves, cuando un joven fue arrollado por un camión en las inmediaciones del Puente Negro, en la ruta que conecta Villa Carmela con Alderetes. El conductor fue inculpado por homicidio culposo, aunque se barajó también la hipótesis de un posible suicidio. La madre del joven, convencida de que el cuerpo pertenecía a su hijo, lo identificó en la comisaría y se autorizó el velatorio.

El cadáver fue entregado a la familia y velado a cajón cerrado en una casa particular. Pero en pleno acto de despedida, el supuesto fallecido apareció por sus propios medios, completamente ajeno a lo que se estaba desarrollando. “Su llegada causó un lío tremendo. Muchos se asustaron, otros gritaron y lloraron. Quedamos helados”, relató una vecina presente en el lugar.

El joven, que había estado consumiendo drogas en Alderetes, a 23 kilómetros de su casa, no tenía idea de que su familia lo daba por muerto. Tras el escándalo, la policía retiró el cuerpo del velatorio y lo trasladó nuevamente a la morgue judicial, donde tres días después se logró identificar a la verdadera víctima.

El fiscal Carlos Sale, encargado de la causa, ha ordenado que el joven testifique para esclarecer los hechos. El comisario Carlos Daniel Ruiz confirmó que todo se debió a “un error involuntario” y que recién el lunes se pudo contactar a la familia del fallecido real.