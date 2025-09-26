Dos jubilados se van de vacaciones y acaban atrapados durante un mes por la avería de su caravana

Lo que debía ser el inicio de una etapa dorada para Brigitte (67) y Christian (65), una pareja de jubilados de Alès, Francia, se transformó en una experiencia amarga. Tras invertir 145.000 euros en una autocaravana para recorrer Francia con libertad, su vehículo sufrió una grave avería mecánica en pleno trayecto, dejándolos varados en Mehun-sur-Yèvre.

La caravana fue remolcada hasta un concesionario en Saint-Maur, pero desde entonces, la pareja lleva más de un mes atrapada lejos de casa, acumulando gastos imprevistos: 1.540 euros en hoteles y 1.000 euros en restaurantes, un golpe duro para sus finanzas cuidadosamente planificadas.

La marca Fiat ha abierto una investigación, aunque sin ofrecer plazos concretos de reparación. La garantía, que debía protegerlos, no ha dado respuestas claras, sumiendo a Brigitte y Christian en una situación de incertidumbre y frustración. “Nos sentimos encerrados, como si estuviéramos pagando por un viaje que nunca empezó”, han declarado.