Detenida una mujer en Australia por un triple asesinato: las autoridades, sorprendidas por el arma que utilizó

Erin Patterson ha captado la atención de Australia con un caso criminal que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo. La mujer ha sido condenada por un triple asesinato, pero lo sorprendente ha sido el arma homicida: unas setas venenosas.

El crimen ocurrió en 2023, cuando preparó una cena mortal que se cobraría la vida de los padres y la tía de su esposo, utilizando un buey Wellington contaminado con setas del género Amanita, consideradas entre las más tóxicas del mundo.

Los detalles judiciales han dejado perplejos a propios y extraños. Erin, descrita como una apasionada culinaria, previamente había intentado envenenar a su marido Simon en múltiples ocasiones, utilizando diversos platos como estrategia criminal. En uno de los testimonios más impactantes, Simon reveló haber sufrido graves consecuencias tras ingerir comidas preparadas por su esposa, incluso llegando a entrar en coma.

La complejidad del caso judicial

El juez del caso Christopher Beale, tras más de dos meses de juicio, decidió revelar detalles que la opinión pública desconocía por el momento. La sala del tribunal se encontraba repleta, con testigos dando declaraciones que profundizaban la complejidad del caso.

Erin, quien ha mantenido su inocencia, enfrenta una potencial sentencia de cadena perpetua. La expectativa se centra en el veredicto final, programado para el 25 de agosto, que promete cerrar este capítulo judicial.

La defensa podría explorar argumentos psiquiátricos, considerando los reportes sobre el comportamiento errático de Erin y su persistente intento de experimentar con nuevas recetas culinarias que resultaban sospechosamente peligrosas