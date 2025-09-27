Detenido un hombre de 20 años por la violación y muerte de una anciana de 80 en Francia

Un hombre de 20 años, de nacionalidad afgana, ha sido imputado y puesto en detención provisional tras ser acusado de la violación y muerte de una mujer octogenaria en la ciudad de Niort, en la provincia de Deux-Sèvres, al oeste de Francia. El hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo a comienzos de septiembre y, tras las primeras diligencias, la fiscalía de Poitiers confirmó la apertura de un procedimiento penal.

La acusación se centra en dos delitos principales: violación y homicidio involuntario. Según la legislación francesa, estos cargos requieren la apertura de una investigación judicial más amplia y la adopción de medidas cautelares como el ingreso en prisión provisional, que ya ha sido decretado para el sospechoso.

El caso ha quedado en manos de la sección especializada en delitos graves de la fiscalía de Poitiers, encargada de coordinar los trabajos de los investigadores. Esta unidad recopilará pruebas, tomará declaraciones y ordenará las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido. Por ahora, el procedimiento se encuentra bajo secreto parcial, lo que limita la información disponible sobre las circunstancias exactas de los hechos.

De momento, los únicos datos confirmados son la edad y nacionalidad del detenido, así como la calificación penal de los cargos. La fiscal Rachel Bray fue la responsable de anunciar oficialmente la imputación, una noticia que ha sido difundida tanto por medios regionales como La Nouvelle République como por agencias informativas nacionales. En las próximas semanas está previsto que se determinen los siguientes pasos procesales y si los cargos se mantienen en su forma actual.