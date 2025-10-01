Detienen en Berlín a tres miembros de Hamás, sospechosos de preparar un atentado

La Policía de Berlín informó de la detención de tres presuntos integrantes de Hamás acusados de planear un atentado en Alemania. Según la Fiscalía federal, se les señala de intentar conseguir armas y municiones destinadas a ataques contra objetivos israelíes y sinagogas en territorio alemán.

AP informaba de que la fiscalía federal alemana alegó que los detenidos estuvieron involucrados en la adquisición de armas de fuego desde principios de este verano. Durante un registro, se encontraron varias armas, incluido un fusil AK-47, así como municiones.

((Esta noticia se encuentra en ampliación))