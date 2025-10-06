La Dirección de Seguridad investigará si hubo agentes que se excedieron en el uso de la fuerza en la represión de las movilizaaciones violentas

La Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos, al frente de la cual se encuentra Abdellatif Hammouchi, va a investigar a los agentes que aparecen señalados en distintos vídeos de los recientes disturbios y que se podrían haber excedido en el uso de la fuerza, de manera injustificada o excesiva.

La organización "No Toques a Mi Hijo" había emitido un comunicado en el que afirmaba su absoluto rechazo a toda forma de violencia y vandalismo, enfatizando la necesidad de exigir responsabilidades a todos los involucrados de acuerdo con la ley y con total transparencia.

Sin embargo, confirmó haber recibido varias denuncias sobre violaciones limitadas cometidas por algunos agentes de seguridad; estos casos no reflejan la política del Estado marroquí, pero comprometen el respeto de los derechos humanos por el uso injustificado de la fuerza.

La organización admitió que algunos miembros del personal de seguridad fueron agredidos por jóvenes que utilizaron cuchillos y herramientas punzantes y que la ley les otorga el derecho a la legítima defensa en esos casos, dentro de los límites legales.

"No toques a mi hijo" destacó la necesidad de que se realicen investigaciones exhaustivas y responsables en cualquier caso de uso excesivo de la fuerza o violación del deber profesional, para garantizar los principios de justicia e igualdad ante la ley.