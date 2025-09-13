Un dron ruso irrumpe en el espacio aéreo de Rumanía: dos cazas son movilizados

Un dron ruso ha vuelto a protagonizar un incidente en un país de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha confirmado la violación de su espacio aéreo por parte de un vehículo aéreo no tripulado originario de Rusia durante el sábado.

La incursión habría sido a raíz de un ataque que tenía como objetivo infraestructura ucraniana en el Danubio. Según el comunicado del Ministerio de Defensa rumano, dos aviones de combate F-16 despegaron de la Base Aérea de Fetesti a las 18:05 horas "para supervisar la situación". Unos minutos más tarde -a las 18:23 horas- los cazas detectaron la aeronave no tripulada dentro del espacio aéreo nacional, rastreándola 20 kilómetros al suroeste de Chilia Veche, zona que hace frontera con Ucrania y donde "desapareció del radar".

Desde el ministerio precisan que el dron "no sobrevoló zonas pobladas, y no representó un peligro inminente para la seguridad de la población", aunque la situación continúa siendo monitoreada y de forma inminente comenzará la búsqueda de posibles restos de la aeronave.